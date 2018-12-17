Trabzonspor'da Sivas Belediyespor Maçı Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında çarşamba günü oynayacağı Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.<br><br>Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 15.30'da başlayan antrenmanda Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.<br><br>Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.<br><br>