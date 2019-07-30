Haberler» Spor» Haber

Trabzonspor'da Sosa kanunları! 1000'er euro ceza kesti

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Sosa, yeni sezon öncesinde antrenman ve yemeklere geç kalanlara 1000'er euro ceza kesti.

30.07.2019 12:36
Trabzonspor'da Sosa kanunları! 1000'er euro ceza kesti

Takım arkadaşlarının sorunları ile yakından ilgilenen Arjantinli maestro, antrenman ve yemek saatlerine geç kalan futbolculara ise 1000'er euro ceza kesti. Başkan Ahmet Ağaoğlu da kesilen cezalarla forma satışı yapıldığını açıkladı. Sosa'nın bu disiplini uygulaması teknik heyeti de rahatlattı.

YUSUZ SARI'YA ROBBEN BENZETMESİ

A Spor'da yer alan habere göre; Fırtına'nın yeni transferi Yusuf Sarı, çok kısa sürede bordo-mavili taraftar ve camianın sevgisini kazandı. Marsilya'dan alınan 20 yaşındaki sağ kanat, Avusturya kampında maçlarda jeneriklere geçecek birbirinden güzel 2 gole imza attı. Rakiplerin başını döndüren 'öldürücü' çalımlar atan Yusuf Sarı, gelecek adına Trabzonspor için çok iyi işler yapacağının sinyalini veriyor. Taraftarlar onu Hollanda efsanesi 'Robben'e benzetiyor.

DigitürkDigitürk'ten tarihi rest: Bu anlaşma sürdürülemez

Wilfried Bony, Süper Lig ekibiyle anlaştıWilfried Bony, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Lille, Yusuf Yazıcı için 25 milyon euro teklif ettiLille, Yusuf Yazıcı için 25 milyon euro teklif etti

Vitor PereiraVitor Pereira'dan, Jailson için 8 milyon euroluk teklif


Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor

YORUMLAR (2)
TÜRK: TAM KAPTAN
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KAMBOÇYALI: yaptırımı hakedene güzel bi yol. aferin sosa
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
15:16   Ankaragücü Başkan Adayı Ağcabağ genel kurulu protesto etti
15:16   Beşiktaş Sompo Sigorta, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı
15:14   Ankaragücü genel kurulu öncesinde olay
15:11   Ankaragücü genel kurulu öncesinde olay
15:11   Chelsea'den kendi taraftarına ömür boyu men cezası! Irkçılık...
15:11   Irkçılık yapan Chelsea'li taraftarlara ceza
15:11   Barış Alıcı, Çaykur Rizespor'un kampına katıldı