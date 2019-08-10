Haberler» Spor» Haber

Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 15 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edeceği rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

10.08.2019 13:10 Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 15 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edeceği rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirildiği belirtildi.
Sakatlığı bulunan Yusuf Sarı'nın tedavisine devam edildiği, Onazi'nin ise takımdan ayrı koşu yaptığı aktarıldı.
Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, 12 Ağustos Pazartesi günü hazırlıklarına devam edecek.

Sparta Prag, Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:10   Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları
12:56   Fenerbahçe'de Garry Rodrigues Sivas kadrosuna alınmadı
12:55   Büyük Altılı'ya ön bakış - Liverpool: O sene bu sene mi?
12:55   Büyük Altılı'ya ön bakış - Manchester City: Manchester artık mavi mi?
12:55   Büyük Altılı'ya ön bakış - Chelsea: Şenlik dağıldı
12:30   Fenerbahçe Sivas'a gitti
12:25   Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu