Haberler» Spor» Haber

Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2'nin rövanşında 15 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

12.08.2019 20:39
Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2'nin rövanşında 15 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili ekip, Sparta Prag karşılaşmasının hazırlıklarına teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Medical Park Stadı'nda devam etti.
İlk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve kuvvet çalışması yaptı. Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı koştu.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Sparta Prag maçının hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları devam ediyor

Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:50   (Arşiv) Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, yeşil sahalara veda etti
20:39   Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları devam ediyor
19:50   "Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"
18:21   Norveç ekibinin futbolcuları galibiyeti halayla kutladı!
17:58   UEFA'dan Medipol Başakşehir'e kötü haber!
17:10   Cengiz Ünder'in kurban bağışı Roma'da dağıtıldı
16:00   Beşiktaş, Pedro Rebocho ile sözleşme imzalandığını açıkladı.