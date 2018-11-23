Trabzonspor'da Statta Yapılacak Antrenman İptal Edildi

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklada şöyle:
Ünal Karaman,Fenerbahçe
"Teknik Direktörümüz Ünal Karaman
, Fenerbahçe
karşılaşması öncesi son antrenmanımızın Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yapılması yönünde taraftarlarımızdan yoğun bir talep geldiğini belirterek, "Başkanımız ve yönetim kurulumuzla istişarelerde bulunduk. Son idmanın stadyumda gerçekleştirilmesi yönünde karar aldık. Ancak; stadyumumuzda görevli iSIS Pitches firmasının yetkilileri, son iki gündür devam eden yağışların saha zeminini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Bu hava koşullarının yarın da devam edeceğini, haliyle maçtan bir gün önce yapılacak idmanın zemine zarar vereceğini vurgulamışlardır. Yönetim Kurulumuzun da onayıyla taraftarımızın talebinin karşılanması ve takımımızın motivasyonuna pozitif katkı sebebiyle, son antrenmanımız yeniden Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'ne alınmıştır. Taraftarlarımızı yarın (Cumartesi) saat 16.00'da idmanımıza bekliyoruz" dedi.