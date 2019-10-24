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Trabzonspor'da Sturridge kadrodan çıkartıldı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bu akşam Rus ekibi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, sol kasık ağrısı bulunan Daniel Sturridge'nin maç kadrosundan çıkartıldı.

24.10.2019 20:44Trabzonspor'da Sturridge kadrodan çıkartıldı

Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Daniel Sturridge, Krasnodar maç kadrosundan çıkartıldı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Ayaz, takımın maçla ilgili son antrenmanını dün gerçekleştirdiğini belirterek, Sturridge'nin sol kasık ağrısı şikayetinde bulunduğunu ifade etti.

KADRODAN ÇIKARILDI

Futbolcunun bugün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edildiğini bildiren Ayaz, "Acil tedavisine başlanan oyuncumuz bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasında riske edilmeyerek kadrodan çıkartılmıştır." bilgisini paylaştı.


Trabzonspor, Krasnodar, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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