Haberler » Spor » Haber

Trabzonspor'da sturridge, sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı

Trabzonspor'da forvet oyuncusu Daniel Sturridge'in, sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

22.09.2019 12:50Trabzonspor'da sturridge, sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı
Trabzonspor'da forvet oyuncusu Daniel Sturridge'in, sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Bordo-Mavili kulünün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge'in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.



Daniel Sturridge, Trabzonspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:32 "Her zaman Türk sporunun lokomotifi olduk"
14:30 Yabancı bisikletçilerin "yüksek irtifa" tercihi Erciyes
14:21 Kerim Taşkıran: "Euroleague'de hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek"
14:04 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na doğru
13:59 Tyf federasyon kupası'nda kazananlar belli oldu
13:58 Ender Kaya: "İlk hedefimiz Euroleague'e kalmak"
13:56 Bakan Kasapoğlu gençlerle beraber yürüdü