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Trabzonspor'da Sturridge, Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı

Trabzonsporlu futbolcu Daniel Sturridge'nin, Demir Grup Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldığını bildirildi.

22.09.2019 12:56Trabzonspor'da Sturridge, Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı
Trabzonsporlu futbolcu Daniel Sturridge'nin, Demir Grup Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldığını bildirildi.
Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Daniel Sturridge'nin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Güven, yaptığı açıklamada, Sturridge'nin, Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Cumartesi sabahı sağ ayak aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge'nin aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkarılmıştır."

Daniel Sturridge, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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