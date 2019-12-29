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Trabzonspor'da taraftarlar Ünal Karaman için tesislere akın etti!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın takımdan ayrıldığı haberlerinin çıkması üzerine bordo mavili taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz tesislerinden toplandı.

29.12.2019 23:41 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:47

'da Ünal Karaman ve yönetimin yaşadığı gerginlik farklı boyutlar kazanmaya devam ediyor. Yaşanan polemikler sonrası Karaman ile yolların ayrıldığı iddia edilirken Trabzonspor taraftarı sosyal medya üzerinden Ünal Karaman'ı yalnız bırakmadı.

"TÜM TARAFTARI TESİSLERE BEKLİYORUZ"

Yaşanan bu durum sonrası Trabzonspor taraftarı sosyal medya üzerinden örgütlenerek Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerine gitme kararı aldı. Trabzonspor taraftar grubu Vira yaptığı açıklamasında "Tüm taraftarları tesislere bekliyoruz" diye bildirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bordo-mavili taraftarlar, Ünal Karaman'ın ayrılığı sonrasında sosyal medyada tecrübeli teknik adama destek mesajları göndererek "Ünal Hocam Yanındayız" hashtag'i ile Twitter'da Türkiye gündemine girdi.

Taraftar grubu Vira tarafından yapılan bu açıklamanın ardından taraftar Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde toplandı.

Trabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdıTrabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'da taraftarlar Ünal Karaman için tesislere akın etti!

Ünal Karaman, Trabzonspor, Karaman, Spor


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