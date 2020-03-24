Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testi negatif çıktı
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı duyuruldu.
24.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:00
Trabzonspor 'da teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yapılan Kovid-19 testlerininin sonucu negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yapılan Kovid-19 testlerininin sonucu negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Trabzonspor, Spor