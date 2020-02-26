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Trabzonspor'da teknik heyetten 'doğru pozisyon' uyarısı

Trabzonspor teknik heyeti, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi yapılan antrenmanlarda futbolculara maç içerisinde doğru pozisyon alarak problem çözmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

26.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:08

teknik heyeti, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi yapılan antrenmanlarda futbolculara maç içerisinde doğru pozisyon alarak problem çözmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisini 2-2'lik Beşiktaş beraberliği ile noktalayan Trabzonspor, 24'üncü hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde teknik heyet, özellikle Beşiktaş maçında oyuncuların pozisyonlarını kaybetmeleri noktasında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekiyor.

"DOĞRU POZİSYON PROBLEMİ ÇÖZER"

Yapılan antrenmanlarda futbolculardan doğru pozisyon almalarını ve bunu muhafaza etmelerini isteyen Trabzonspor teknik heyeti, "Müsabaka içerisinde her zaman problem çözen olmalıyız. Değişimlerini, gir-çıkları doğru yapamazsak problemi çözemeyiz. Maçlarda da bunu yapıyoruz. Buna dikkat edelim. Doğru pozisyon problemi çözüyor" şeklinde uyarılarda bulunuyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 183 GÜNLÜK HASRETE SON VERMEYE HAZIRLANIYOR

Trabzonspor'da başarılı bir performans sergilediği dönemde 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür'ün, Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübede olması planlanıyor. Antrenmanlarda da oldukça hırslı ve heyecanlı görünen genç futbolcu, cumartesi günü oynanacak karşılaşmada kadroda yer alması durumunda 183 günlük aranın ardından bordo-mavili forma ile taraftarının önüne çıkacak.


- Trabzon
Trabzonspor'da teknik heyetten 'doğru pozisyon' uyarısı

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor

Kaynak: DHA


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