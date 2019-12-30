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Ünal Karaman'ın ayrılığının arkasında, Trabzonspor'un Felix Magath ile görüşmesinin olduğu ortaya çıktı

Ünal Karaman'la yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor'un, bu kararı almasına neden olan teknik adam ortaya çıktı. Ünlü Alman teknik adam Felix Magath'la görüşen Trabzonspor, bu görüşmenin Ünal Karaman'ın kulağına gitmesi sonrası ayrılık kararı aldı.

30.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:41

17 haftada topladığı 32 puanla ligin ilk yarısını 3. sırada tamamlayan ve son 9 sezonun en yüksek puanına ulaşan bordo-mavililerde başarılı teknik adamla yolların ayrıldığı haberi şehri ayağa kaldırdı. taraftarları, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine giderek yönetimi protesto ederken, Ünal Karaman'a destek oldu. Ünal Karaman'ın ayrılık kararının perde arkasında ise bir başka teknik direktörle temasa geçilmesinin yattığı iddia edildi.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre; Trabzonspor yönetimi, Alman teknik direktör Felix Magath'la temas kurdu. Bu gelişmenin Ünal Karaman'ın kulağına gitmesi ise yönetim ile Karaman arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi. maçı sonrasında Ahmet Ağaoğlu'nun eleştirilerine kırılan Karaman'ın, görevdeyken bu görüşmenin yapılması üzerine ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Trabzonspor Kulübü'nün bugün resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

2 KEZ ALMANYA DIŞINA ÇIKTI

Kariyeri boyunca ülkesinde Hamburg, Nürnberg, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Stuttgart, Bayern Münih, Wolfsburg ve Schalke 04'ü çalıştıran tecrübeli teknik adam, 2014'te İngiltere'nin Fulham takımının başına geçmiş, 2016'da ise Çin ekibi Shandong Luneng ile anlaşmıştı. Kariyerinde Almanya dışına sadece Fulham ve Shandong Luneng ile çıkan Magath, Aralık 2017'de Çin ekibinden ayrılmıştı. 66 yaşındaki teknik direktör, Bayern Münih'le iki, Wolfsburg ile bir lig şampiyonluğu yaşamıştı.

AHMET AĞAOĞLU, KONYASPOR MAÇI SONRASI FUTBOLU ELEŞTİRMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de 16. haftada elde edilen 1-0'lık İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında oynanılan futbolu eleştirmişti. Ağaoğlu, "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor'un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor" ifadelerini kullanırken Ünal Karaman da Kayserispor mücadelesi sonrasında bu açıklamalara yanıt vermişti.

Karaman, Ağaoğlu'nun eleştirisinin yöneltildiği soruya "3 gün sonra duydum. Elbette ki üzerime alıyorum. Bu takımın teknik sorumlusu olarak sinecek değilim. Ama bazen kişilerin karakterleri, kimlikleri, oturdukları koltuklar, bulunduğu pozisyonlar taraftar kimliğinin hiçbir zaman önüne geçmiyor. Her ne kadar Sayın Başkan böyle bir ifade kullanmış olsa da başkan kimliğinden daha ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Kapalı kapılar ardında Sayın Başkan'la her şeyi konuşuyoruz ama anlamak istediği konular varsa yine cevap verip konuşabiliriz" cevabını vermişti.

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Ünal Karaman'ın ayrılığının arkasında, Trabzonspor'un Felix Magath ile görüşmesinin olduğu ortaya çıktı

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HABER YORUMLARI (23)
6 KASIM: işini iyi yapan bey efendi insanların bu dünyada değeri bilinmiyor.
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ULAHAMSİ: Trabzonspor kadar fırsatları tepen bir takım görmedim. Adam takımı şampiyon yapacaktı. Şu hale bak.
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BÜLENT ALKAN: Ünal KARAMAN gibi karekterli ve futbol adına kadroda bu kadar sakat oyuncusu varken takımın futbolu zevk verirken sıralamadaki yeri hatrı sayılır bir yerdeyken neden gönderilir ki bu şunu gösteriyor Türk futbolunda yöneticiler futboldan uzak kendilerine göre hespları olan bıraksınlar sudan sebepleri. Artık destek verin bu teknik adamlara köstek olmayın
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MURAT: Ünal karaman karakterli, düzgün kaliteli, ahlaklı birisi gerçekten. Sevidiğim hatta onunla 8 no''lu formayı seven ve halı sahalarda bu formayı tercih eden biriyim. Ancak Teknik direktör olarak evet TS için bencede yetersiz kalıyor. Onunla şampiyon olması çok zor ve artık bu taraftar şampiyonluk bekliyor. Yinede seni seviyorum Ünal Hocam.
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SARI KIRMIZI: dağ gibi adamı yedin la Trabzon bu günlerinizi ararsınız
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MİSAFİR: trabzonun bittiği gündür. .
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GERÇEKLERİ TARİH YAZAR: İYİ GİDEN BİR TAKIMIN ANCAK BÖYLE AYAĞINA KURŞUN SIKARLAR. SAYIN AĞAOĞLU ELEŞTİRDİĞİN OYUNU TÜRKİYE''DE HANGİ TAKIM YAPMIYOR Kİ. GELECEK OLAN ''MAKAT'' ÇOK MU GÜZEL YÖNETECEK TAKIMI.
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ZENO 61: Slm bu çok yanlış bir karar yazık oldu
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YAŞLI KURT: BENCE ÜNAL HOCA ŞİKEYE KARIŞMIŞ OLABİLİR.
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KUZEYİN UŞAĞI: AĞAOĞLU SENDEN BEKLENMEZDİ, ÜNAL HOCA GİBİ BİR, TÜRK FUTBOLUNA TAKIMLARINA HİZMET ETMİŞ SAYGILI EFENDİ BİR ŞAHSI GÖZ GÖRE GÖRE HARCADINIZ YA. . . . . . .
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