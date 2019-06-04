Trabzonspor'da Ünal Karaman imzayı atıyor

Trabzonspor
Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman
ile perşembe günü yeni sözleşme imzalayacak. Trabzonspor, camiaya 3 yıl aradan sonra Avrupa
Kupaları'na katılma hakkı kazandıran Teknik Direktörleri Ünal Karaman ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Karadeniz
temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcı ile 6 Haziran
Perşembe günü saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde bir imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Öte yandan imza törenin ardından kulüpte bayramlaşma da yapılacağı bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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