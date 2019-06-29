29.06.2019 14:14
Haberler » Spor » Haber

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın doğum günü kutlandı

Trabzonspor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman 'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
53 yaşına giren Ünal Karaman için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde düzenlenen doğum günü kutlamasında yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Karaman'ın oğulları Ersagun ve Gökbörü ile idari, teknik personel yer aldı.
Oğullarının kestiği doğum günü pastasından yiyen Ünal Karaman, sürpriz kutlama için teşekkür ederek "Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hatırlayan ve düşünen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hep birlikte, sağlıklı ve mutlu yaşlar geçiririz." dedi.
Kaynak: AA
Karaman , Ünal Karaman , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:50 Tekerlekli Kayak Yarışları Türkiye Şampiyonası, Tatvan'da başladı
15:49 Şükrü Birand için tören düzenlendi
15:49 Öztürk Aatif'ı eşi ikna etti
15:44 Göbeği ile tartışılan Arda Turan için Burak Yılmaz'dan yeni paylaşım
15:41 Bakan Kasapoğlu: Sporun olduğu yerde barış, kardeşlik vardır
15:39 Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlanıyor
15:36 Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamaları Kuşadası'nda devam etti