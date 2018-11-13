Trabzonspor'da Yeni Kaptan Jose Sosa

Bordo mavililerde takım kaptanlığına Arjantinli yıldız Jose Sosa
'nın getirileceği öğrenildi.
33 yaşındaki oyuncunun milli aradan sonra Fenerbahçe
karşısına çıkarken pazubandı takacağı gelen bilgiler arasında.
Onur'un yerine ise kaleye Esteban geçecek. 2015'te Hollanda
ekibi Alkmaar'dan gelen Kolombiyalı file bekçisi bu sezon hiç görev almadı.
Geride kalan 12 haftanın 5'inde sakatlığı ve teknik ekip tercihi yüzünden kadroda yer bulamayan 29 yaşındaki file bekçisi Trabzon
'da 3 yılda 35 maça çıktı.
Fenerbahçe,Jose Sosa
Bordo-Mavililer'de 3. kaleci durumunda bulunan 22 yaşındaki Uğurcan Çakır, Esteban'ın yedeği olacak. (Fanatik)