09.07.2019 14:29
Haberler» Spor» Haber

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, iki grup halinde kuvvet çalışması yaptı.
Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure idmanda yer almazken, tedavisi süren Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.
Karadeniz ekibi, akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:02   PSG'den Neymar'a Barcelona izni
14:57   Turgutluspor Yasin Reis'i bitirdi
14:51   Akdeniz Belediye Spor Kulübü'nde yönetim değişikliği
14:44   Hidayet Türkoğlu: "Dünya Kupası öncesi güzel bir atmosfer içerisindeyiz"
14:44   Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
14:41   Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor'da
14:38   (Özel haber) Bülent Korkmaz: "Transfer çalışmalarımız şu anda iyi gidiyor"