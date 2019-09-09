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Trabzonspor'da Yusuf Sarı, ameliyat edildi

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Sarı, menisküs ameliyatı edildi.

09.09.2019 20:16 Trabzonspor'da Yusuf Sarı, ameliyat edildi
Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Sarı, menisküs ameliyatı edildi.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Yusuf Sarı'nın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz hafta Ümit Milli Takımımızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı bugün İstanbul'da özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirmiştir. Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından sol diz dış menisküsünden ameliyat edilen oyuncumuzun üç hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlamasını, altı hafta sonra da müsabaka oynayacak seviyeye gelmesini bekliyoruz."
Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da futbolcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Trabzonspor, İstanbul, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (1)
KAĞAN SOYDAN: Herşeye para var profesyonel bir kondisyoner ekibine para Yok Bir futbol takımının en öncelikli yatırım yapması gereken yer kondisyoner ekibine dir... gereksiz yere yuklenmeler dizlerde ve belde özellikle genç oyuncu lari mahvediyor.... Gümüşü tuzlu suya değilde tuz ruhuna batırmak gibi bir şey acemi kondisyoner le çalışmak
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