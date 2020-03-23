Trabzonspor'dan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.
23.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:30
Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 teşhisi konularak tedaviye alınan Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 teşhisi konularak tedaviye alınan Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Trabzonspor, Twitter, Spor