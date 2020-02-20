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Trabzonspor'dan açıklama: Futbolun sorunlarının tartışılacağı adres Kulüpler Birliği'dir

Trabzonspor Kulübü, dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine yönelik organizasyonla ilgili taraflarına herhangi bir bilgilendirmenin yapılmadığını, futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu açıkladı.

20.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:37Trabzonspor'dan açıklama: Futbolun sorunlarının tartışılacağı adres Kulüpler Birliği'dir

Kulübü, dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine yönelik organizasyonla ilgili taraflarına herhangi bir bilgilendirmenin yapılmadığını, futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtirken, diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."



Trabzonspor, Spor

Kaynak: DHA

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