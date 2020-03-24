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Trabzonspor'dan açıklama: Tüm testler negatif çıktı

Trabzonspor Kulübü, futbol A takımda yer alan futbolcular ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

24.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:39
Trabzonspor'dan açıklama: Tüm testler negatif çıktı

Trabzonspor Kulübü, futbol A takımda yer alan futbolcular ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır" denildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Trabzonspor, Futbol, Spor

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