Trabzonspor'dan Ayrılan Theo Bongonda, Belçika'da Fırtınalar Estiriyor

Trabzonspor'da Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay'ın bir türlü verim alamadığı Theo Bongonda, Belçika Ligi takımlarından Zulte-Waregem'de adını yeniden duyurmayı başardı. Sezon başında Celta Vigo'dan Belçika ekibine transfer olan 23 yaşındaki oyuncu yeni takımında çıktığı 24 maçta 6 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMINA GÖZ KIRPTI

Bongonda'nın sergilediği oyun Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in de dikkatini çekti. Martinez'in ekibinin Bongonda'yı yakın takibe aldığı ve milli takım döneminde yetenekli oyuncuya geniş kadroda şans verilebileceği belirtildi. Bongonda, 2017-2018 sezonun ilk yarısında Trabzonspor'da forma giymiş sezonun ikinci yarısında ise Celta Vigo'ya geri dönmüştü. Belçikalı oyuncu bordo mavili forma ile çıktığı 6 resmi maçta 2 gol atmıştı.

(Yeni Şafak)