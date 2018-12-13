13 Aralık 2018, 19:48
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Trabzonspor'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Zirve Paylaşımı

- Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı öncesi zirve paylaşımıTRABZON - Trabzonspor, 16 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşımla zorlu müsabakanın heyecanını yaşatmaya başladı.

- Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı öncesi zirve paylaşımı

TRABZON - Trabzonspor, 16 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşımla zorlu müsabakanın heyecanını yaşatmaya başladı.
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo-mavili ekibin sosyal medyadan yaptığı paylaşım maçın heyecanını yükseltti. Trabzonspor, 'Maçka'da buluşalım' şarkısını bordo-mavi renklerle birleştirdi. Görüntüler sosyal medyadan "Sen bordo ol, ben mavi, zirvede buluşalım..." yazılarak paylaşıldı. Aralık,Beşiktaş,Trabzonspor
13 Aralık 2018 Perşembe 19:48



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