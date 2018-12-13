Trabzonspor'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Zirve Paylaşımı

Trabzonspor
, 16 Aralık
Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş
maçı öncesi yaptığı paylaşımla zorlu müsabakanın heyecanını yaşatmaya başladı. Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo-mavili ekibin sosyal medyadan yaptığı paylaşım maçın heyecanını yükseltti. Trabzonspor, 'Maçka
'da buluşalım' şarkısını bordo-mavi renklerle birleştirdi. Görüntüler sosyal medyadan "Sen bordo ol, ben mavi, zirvede buluşalım..." yazılarak paylaşıldı.
(İHA)
Aralık,Trabzonspor,Beşiktaş
13 Aralık 2018 Perşembe 19:56