Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trabzonspor'dan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı yayımladı.

14.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:48
Trabzonspor'dan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı
Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün onur üyesi ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Haydar Baş'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Partisi, Trabzonspor, Haydar Baş, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Koronavirüs kızamık tehlikesini çağırdı: 117 milyon çocuk etkilenebilir Haberler
Koronavirüs kızamık tehlikesini çağırdı: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Haberler ›› Güncel ››Trabzonspor'dan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:46: Sağlık çalışanlarına 600 hediye paketi - Haber 12:46: İspanya'da normale dönmeye çalışıyor - Haber 12:46: Bismilli iş adamları 100 aileye gıda kolisi dağıttı - Haber 12:46: Başkan Çetindoğan, esnafın derdini anlattı - Haber 12:44: Saka kuşu avlamak için ağ gerdiler - Haber 12:32: Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı - Spor 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber