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Trabzonspor'dan dev reklam anlaşması

Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell Grubu ile 3 yıllığına 52 milyon 500 bin TL'lik reklam anlaşması yapıldığını duyurdu.

04.10.2019 16:54Trabzonspor'dan dev reklam anlaşması
Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell Grubu ile 3 yıllığına 52 milyon 500 bin TL'lik reklam anlaşması yapıldığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000.-TL+ KDV nakden ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.



TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Trabzonspor, Huawei, Spor

Kaynak: DHA

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