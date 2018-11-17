Trabzonspor'dan Fenerbahçe Maçı Provası

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor
, bugün U21 takımıyla maç oynadı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde saat 12.00'de Hayrettin Şiranlı sahasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor A takımı, U21 takımını Hüseyin Türkmen
ve Abdülkadir Parmak'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A takım futbolcuları ile teknik ekibi ve U21 takımı futbolcuları ile teknik ekibi tesislerde birlikte yemek yedi.
Yarını dinlenerek geçirecek olan bordo-mavililer, pazartesi günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.
- Trabzon
Fenerbahçe,Trabzonspor
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:22