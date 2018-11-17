17 Kasım 2018, 15:22
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe Maçı Provası

Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün U21 takımıyla maç oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün U21 takımıyla maç oynadı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 12.00'de Hayrettin Şiranlı sahasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor A takımı, U21 takımını Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Parmak'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A takım futbolcuları ile teknik ekibi ve U21 takımı futbolcuları ile teknik ekibi tesislerde birlikte yemek yedi.

Yarını dinlenerek geçirecek olan bordo-mavililer, pazartesi günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

- Trabzon Fenerbahçe,Trabzonspor
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:22



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