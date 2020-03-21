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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübü, takımda ve idari kadroda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

21.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:44
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Trabzonspor Kulübü, takımda ve idari kadroda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Karadeniz ekibi, basketbol takımı oyuncuları ve idari kadrosunda korona virüs tespit edilen sarı-lacivertli kulüp için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bordo-mavilerin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Fenerbahçe Ailesi, oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Fenerbahçe Doğuş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Karadeniz, Spor

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