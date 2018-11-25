Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Olay Gönderme!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan dev maçta sahasında Fenerbahçe
'yi ağırlayan Trabzonspor
, seremoni esnasında yaptıkları koreografiyle sarı-lacivertli kulübe göndermede bulundu.
Medical Park Stadyumu'nun doğu tribününde yapılan ve bordo-mavili forma giyen çizgi film kahramanı Temel Reis
ile elinde kanaryanın bulunduğu koreografide, "Özgür kalacak kadar masum değilsin" ifadeleri yer aldı.
Trabzonsporlu taraftarlar, bu koreografiyle 2010-2011 sezonuna gönderme yaptı.
Öte yandan maç öncesi ise saha kenarında kolbastı gösterisi yapıldı. Bu arada Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan
da saha ortasına gelerek bordo-mavili taraftarlara üçlü çektirdi.
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Fenerbahçe,Trabzonspor
25 Kasım 2018 Pazar 23:12