Trabzonspor'dan Fotoğraflı Tepki

Beşiktaş- Trabzonspor
mücadelesinde Adriano ile girdiği ikili mücadele yerde kalan bordo-mavili oyuncu Amiri'nin ayağında iki deliğin olduğu fotoğraf paylaşıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında Adriano ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbe alan Vahid Amiri
'nin ayağında iki delik oluştuğu kaydedildi. Trabzonspor cephesinde de bu pozisyonda kart çıkmaması ve VAR'a gidilmemesine fotoğraflı tepki gösterildi.
- Trabzon
Vahid Amiri,Beşiktaş,Trabzonspor
Kaynak: DHA