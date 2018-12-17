17 Aralık 2018, 15:23
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Trabzonspor'dan Fotoğraflı Tepki

Trabzonspor

Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde Adriano ile girdiği ikili mücadele yerde kalan bordo-mavili oyuncu Amiri'nin ayağında iki deliğin olduğu fotoğraf paylaşıldı.

Beşiktaş- Trabzonspor mücadelesinde Adriano ile girdiği ikili mücadele yerde kalan bordo-mavili oyuncu Amiri'nin ayağında iki deliğin olduğu fotoğraf paylaşıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında Adriano ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbe alan Vahid Amiri'nin ayağında iki delik oluştuğu kaydedildi. Trabzonspor cephesinde de bu pozisyonda kart çıkmaması ve VAR'a gidilmemesine fotoğraflı tepki gösterildi.

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Kaynak: DHA

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