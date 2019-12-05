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Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: "Ayşe bu gol"

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor Galatasaray maçının yankıları devam ediyor. 1-1 biren maçın ardından günlerdir spor kamuoyunu meşgul eden tartışmalı pozisyonlar için bu kez bordo mavililerden bir paylaşım geldi.

05.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:20

, Süper Lig'de geçen hafta oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bordo-mavililer, paylaşımında "Dersimiz futbol, derdimiz futbol!!!" ifadelerini kullanırken sarı-kırmızılılara göndermede bulundu.

Karadeniz ekibinden yapılan paylaşımda Ömer Bayram'ın Joao Pereira'ya attığı tokat anı canlandırılırken 'Ayşe bu kırmızı kart' ifadeleriyle kullanıldı.

Galatasaray'ın daha önce Sörloth'un golünde Marcao'ya faul olduğu şeklinde yaptığı paylaşıma da karşılık veren Trabzonspor 'Ayşe bu gol' ifadesini kullandı.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme:

Galatasaray, Trabzonspor, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (22)
ATSIZ PRENS:karadeniz oligarşisi var bu ülkede. her 3 devlet makam sahibinden birisi karadenizli. bir gün bu düzen değiştiğinde kendilerini karadenizli olarak bile tanıtamayacaklar
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4 8
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DERBEDER CİMBOMLU:Tİ YE ALINIR OLDUK BEN ÇOK UTANIYORUM YA SİZ SAYIN YÖNETİCİLERİMİZ. ?
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POLAT:şike yaptığı kanıtlanan febeşlerde ünce kupanızı alın sonra adam diye dolaşın korkak takım
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URFALİ:Trabzon halkı baştacımızdır. . ama bu göndermeyi 7enerbohça ya yapması lazımdı.
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6 2
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KAĞAN SOYDAN:Tuzlaspor Pendikspor dan sonra tarihe geçti...Ama Galatasaray böyük takım 3-0 alır evinde tur atlar
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ADINIZI YAZIN:KEŞKE TRABZONU FETHETMESELERDİ, PONTUS RUMCUKLAR, TRABZON RUSYAYA VERİLSİN.
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3 24
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VATAN:Nasil bir kafadir sendeki? Ben de GS liyim ama Trabzon rusyaya verilsin ne demek la? Trabzon ve genel olarak Karadenizdeki vatan sevgisi nerede var bu ülkede baska? Ne kadarda cok sevsem GS yi önce VATAN!!!
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0 0
EMRETA:siz kimin çocugusunuz acaba bellimi memleketiniz neresi, ? şişlimi mecidiyeköymü niye galatasaraylısın
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NASIL BİR KAFA O:artık hangi takımın fanatiğisin bilmiyorum ama, demek ki tuttuğun takımla ilgili sana bir vaadde bulunsalar tüm sülaleni vereceksin. değişik bir kafa yapısı senin ki de
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TÜRK:keşke annenin başı ağırsaydı
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