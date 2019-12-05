Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: "Ayşe bu gol"

Trabzonspor, Süper Lig'de geçen hafta oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray maçıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bordo-mavililer, paylaşımında "Dersimiz futbol, derdimiz futbol!!!" ifadelerini kullanırken sarı-kırmızılılara göndermede bulundu.

Karadeniz ekibinden yapılan paylaşımda Ömer Bayram'ın Joao Pereira'ya attığı tokat anı canlandırılırken 'Ayşe bu kırmızı kart' ifadeleriyle kullanıldı.

Galatasaray'ın daha önce Sörloth'un golünde Marcao'ya faul olduğu şeklinde yaptığı paylaşıma da karşılık veren Trabzonspor 'Ayşe bu gol' ifadesini kullandı.