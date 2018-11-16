Trabzonspor'dan Gazi Akyüz'e Moral Ziyareti

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Bu arada Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde teknik direktör Ünal karaman yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanında kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Bordo-mavililer bugün saat 16.00'da yapacağı çalışmayla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

OCAKLI İÇİN ANMA MESAJI

Trabzonspor Kulübü, 10 yıl önce hayata veda eden ses sanatçısı Erkan Ocaklı için anma mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Amansız bir hastalık nedeniyle 10 yıl önce hayata veda eden değerli sanatçımız Erkan Ocaklı'yı saygı ve rahmetle anıyoruz. Aynı zamanda Onur Üyemiz olan Erkan Ocaklı, takımımız 1'inci Lig'e çıktığında 'Yaşasın Trabzonspor 45'liği' adı altında özel bir plak yapmıştı. Plaktaki bir eserinin sözlerinde, 'Yeşil sahaları yıktık, uşaklar yıktık. Yaşasın Trabzonspor 1'inci Lig'e çıktık' diye yazmıştı. Ulusal anlamda seslendirilen ilk Trabzonspor türkülerini Bordo Mavi renklerimize gönül verenlere armağan eden Erkan Ocaklı, Trabzon ve Trabzonspor için onlarca kaliteli eserin de altına imza atmıştı. Trabzonspor Kulübü olarak Erkan Ocaklı'ya bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.