19.06.2019 15:15
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Trabzonspor'dan gençlere yatırım

Trabzonspor

Trabzonspor, Altınordu U17 Takımı'nda forma giyen Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Trabzonspor, Altınordu U17 Takımı'nda forma giyen Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmalarını genç oyuncuları kadrosuna katarak sürdürüyor. Bordo-mavililer, Olympique Marsilya'dan Yusuf Sarı ve Eskişehirspor'dan Fıratcan Üzüm'ü renklerine bağlamasının ardından genç harekatına devam ediyor. Trabzon ekibi, bu kez de Altınordu U17 Takımı'nda forma giyen 17 yaşındaki santrfor Salih Kavrazlı ve 18 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Gündüz ile anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Eskişehirspor, Olympique Marsilya, Altınordu, Trabzonspor, Güncel

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