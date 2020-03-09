Trabzonspor'dan Kadınlar Günü Paylaşımı
Trabzonspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek için hazırladığı videoda, Trabzonsporspor taraftarı bir kadın takımına duyduğu sevgiyi anlattı.
09.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:21
Trabzonspor , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek için hazırladığı videoda, Trabzonsporspor taraftarı bir kadın takımına duyduğu sevgiyi anlattı.
Kaynak: Dugout
Haberin Videosu :Trabzonspor'dan Kadınlar Günü Paylaşımı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Trabzonspor, Spor
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