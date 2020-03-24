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Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

Trabzonspor Kulübü, A takım futbolcu ve teknik heyetine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

24.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:05
Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması
Trabzonspor Kulübü, A takım futbolcu ve teknik heyetine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in virüse yakalanmasının ardından birçok kulüp teknik ekip ve futbolcularına tedbir amaçlı test yapıyor. Bu bağlamda Trabzonspor da Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetinin koronavirüs testine tabi tutulduğunu, sonuçların da negatif çıktığını belirtti.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Trabzonspor, Güncel

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