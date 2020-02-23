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Trabzonspor'dan maç izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftar için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden bordo-mavili taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.

23.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:34Trabzonspor'dan maç izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftar için başsağlığı mesajı
Kulübü, hayatını kaybeden bordo-mavili taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün Trabzonspor'un deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştığı maç sırasında Düzköy ilçesinde rahatsızlanan taraftar Ahmet Yetim'in yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasını izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftarımız Ahmet Yetim'e Allah'tan rahmet ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Trabzonspor, Kalp Krizi, Spor

Kaynak: AA

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