Trabzonspor'dan Mario Gomez'e sürpriz teklif!

Bordo mavili taraftarların sosyal medyadan başlattığı Mario Gomez kampanyasına yönetim de kayıtsız kalmadı ve Stuttgart ile temasa geçti.

Sabah'ta yer alan habere göre; Alman kulübü 34 yaşındaki golcüye 2 milyon euro fiyat biçerken, Gomez de 2,5 milyon euro istedi. Görüşmelerin menajerler aracılığı ile devam ettiği belirtildi.

41 MAÇTA 28 GOL ATTI

2015-16 sezonunda Beşiktaş forması giyen Mario Gomez 41 maçta 28 gol ve 6 asistle oynamıştı. Geçen sezon da Stuttgart forması ile 34 maçta 8 gol, 2 asist kaydetti.

YENİDEN ADEBAYOR

Ivan Santini cephesinde de gelişmeler yaşandı. Anderlecht ile 3 milyon euroluk bonservis bedelinde indirim pazarlığı devam ederken, 3 yıllık sözleşme isteyen oyuncu ile de anlaşma noktasına gelindi. Ancak elini güçlü tutmak isteyen bordo-mavililer, daha önce de görüştüğü Adebayor'a da yeni bir teklif yaptı.

35 yaşındaki oyuncunun da teklife sıcak baktığı ancak sözleşme süresinin sorun olabileceği belirtildi. Trabzonspor'un teklifi 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık olacak.