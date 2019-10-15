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Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması

Trabzonspor, dün antrenmanı yarıda bırakan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in ön adelesinde zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını ifade ederek, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında oynayıp oynamayacağının ise maç günü belli olacağını açıkladı.

15.10.2019 14:17Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması
Trabzonspor, dün antrenmanı yarıda bırakan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in ön adelesinde zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını ifade ederek, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında oynayıp oynamayacağının ise maç günü belli olacağını açıkladı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanları yarıda bırakan oyuncu Obi Mikel'in sağlık durumuyla ilgili olarak, "Oyuncumuza bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda grade 1 uyluk ön adale zorlanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır" dedi. - TRABZON

Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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