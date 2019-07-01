01.07.2019 11:10
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Trabzonspor'dan Obi Mikel teşekkürü

Trabzonspor

Trabzonspor Kulübü, Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı John Mikel Obi transferi dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı John Mikel Obi transferi dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, " John Obi Mikel 'in kulübümüze transferindeki gayretlerinden dolayı Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran 'a, İskenderiye Başkonsolosumuz Ali Emre Özen'e, Muavin Konsolosumuz Kemal Feyiz'e ve futbolcumuz Ogenyi Onazi'ye teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullandı.
Trabzonspor, 32 yaşındaki orta alan oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: AA
Yavuz Selim Kıran , Trabzonspor , Nijerya , Spor

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