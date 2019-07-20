Haberler» Spor» Haber

Trabzonspor'dan Pique'ye forma sözü

Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pique'ye forma gönderecek.

20.07.2019 18:07 Trabzonspor
Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pique'ye forma gönderecek.

Trabzonspor'un yeni sezon için tasarlanan 'keşan' motifli gri formasının tanıtım filmini Barcelona'nın yıldızı, İspanya Milli Takım oyuncusu Gerard Pique twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Trabzonspor Kulübü, resmi twitter hesabından teşekkür ettiği Pique'ye, "Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor'dan, Bordo-Mavi Barcelona'ya sevgilerle" notuyla forma gönderme sözü verdi. - TRABZON
Kaynak: İHA
Trabzonspor, Barcelona, İspanya, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:28   Ümit Milli Takım, Büyük Britanya'yı farklı mağlup etti
18:28   Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
18:27   Konyaspor, hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:07   Trabzonspor'dan Pique'ye forma sözü
18:05   En iyi Voleybolu: Di Vaio vs Atalanta
18:05   ABD'de bir goosebump-endükleyici YNWA yorumlaması
18:05   İnanılmaz Hedefler: Franco Brienza vs Atalanta