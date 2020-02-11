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Trabzonspor'dan "sakatlık" açıklaması

Trabzonspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

11.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:26Trabzonspor'dan

Kulübü, sakatlıkları bulunan Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz; Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın tedavi sürecinde olduğunu belirterek, "Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Erce Kardeşler'in çekilen MR ve yapılan tetikler neticesinde sol dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Caleb Ekuban'ın ise sol arka adalesinde gerilme, Pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sürmektedir. Yusuf Sarı'nın da sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ve ITB (iliotibial bant) sürtünmesi ve Plica sendromu tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir" dedi.



Caleb Ekuban, Trabzonspor, Spor

Kaynak: DHA

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