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Trabzonspor'dan sessiz prova

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.

08.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:13Trabzonspor'dan sessiz prova
Süper Lig'in ikinci yarısına 'da hazırlanan ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'in ikinci yarısına Teknik Direktör Hüseyin Cimşir yönetiminde Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni transfer Badou Ndiaye'nin ilk 11'de başladığı mücadeleye bordo mavili ekip Erce, Serkan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim, Obi Mikel, Kerem, Ndiaye, Kamil, Fıratcan ve Ekuban 11'yle çıktı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı. - ANTALYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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