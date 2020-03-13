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Trabzonspor'dan Sörloth ve Kamil Ahmet açıklaması

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, golcü futbolcu Alexander Sörloth'un Medipol Başakşehir maçında forma giymesinde sakınca olmadığı, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise 3-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

13.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:38
Trabzonspor'dan Sörloth ve Kamil Ahmet açıklaması

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, golcü futbolcu Alexander Sörloth'un Medipol Başakşehir maçında forma giymesinde sakınca olmadığı, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise 3-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz, Alexander Sörloth ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin MR'larının çekildiğini belirterek, "Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol ayak 1. metatarsofalengial (başparmak) eklem çevresinde ödem, dış yan bağ grade 1 strain tespit edilen Alexander Sörloth'un klinik gidişatı iyi yönde olup, Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir. Gaziantep FK maçı sonrası arka adale şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Futbolcumuzun sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörülmektedir" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ahmet Çörekçi, Trabzonspor, Başakşehir, Spor

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