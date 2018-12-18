18 Aralık 2018, 10:27
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Trabzonsporlu Sosa, En Az 4, Toure 2 Hafta Yok

Trabzonspor'un Beşiktaş'la oynadığı maçta sakatlanan Sosa en az 4, Zargo Toure ise 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş'la oynanan maçta sakatlanan kaptan Jose Sosa ve Zargo Toure'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sosa'nın 4 ile 6 hafta, Toure'nin ise 2-3 hafta sonra çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakat futbolcularla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İKİ FUTBOLCU DA ÇALIŞMALARA 2-3 HAFTA SONRA BAŞLAYACAK

"Sosa ve Toure'nin yapılan fiziki muayeneleri ve çekilen MR sonuçları değerlendirildiğinde Sosa'nın sol bacak kas grubunda (Kalf) ikinci derece yaralanma tespit edildi. Sosa, 4 ile 6 hafta arası takımla birlikte çalışmalara katılamayacak. Toure'nin ise sol ön uyluk (Quadriceps) kasında birinci derece kas yaralanması saptandı. Bu oyuncumuzun da yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlamasını öngörmekteyiz."

Toure
Sosa
Beşiktaş,Trabzonspor,Kolo Toure
Kaynak: DHA

YORUMLAR (3)
KARA KARTAL: ağlamayın ts liler sayılmayan gol sayılsaydı fark yer giderdiniz 1 puana şükür edin ligin ikinci yarısı sizi trabzonda yenecez merak etmeyin
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ŞAMPİYON TRABZONSPOR: Trabzonsporuma nazar değdi. . Allahtan devre arasına denk geldi biraz kurtarırız. Allah şifa versin tez zamanda takıma dönsünler. . .
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HAKİKAT: o kadar çok koşturursan olacağı budur , akıllı oynamaak yerine koştur koştur oynadın bjkden 1 puanı kıl payı aldın şimdi adamlar sakat eferin
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