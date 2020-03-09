Trabzonspor'dan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu
Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak, müsabakanın tekrarlanmasını talep etti.
09.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:16
Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak, müsabakanın tekrarlanmasını talep etti.
Bordo-mavili kulüpten Gaziantep FK maçının tekrarlanması talebiyle TFF'ye yapılan başvuruda, karşılaşmanın sonuna 5 dakikalık kayıp süre eklendiği ancak bu süre oynanmadan hakem tarafından oyunun sona erdirildiği belirtildi. Başvuruda, şu ifadelere yer verildi:"Açıklanan gerekçelerle, söz konusu müsabakada kural hatası yapılması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 7'nci maddesine uygun olarak süresi için itiraz etme gereği hasıl olmuştur. Açıklamış olduğumuz gerekçelerle; 07.03.2020 tarihinde Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Trabzonspor A.Ş. arasında oynanan Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında kural hatası yapıldığının tespiti ile bu sebeple müsabakanın tekrarına karar verilmesi talep ederiz."
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Trabzonspor'dan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Gaziantep, Spor
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