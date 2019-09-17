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Trabzonspor'dan TFF'ye sert tepki: Operasyon çekiliyor

Trabzonspor İkinci Başkanı Ertuğrul Doğan, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Doğan, "Artık şuna eminiz ki, TFF ve MHK tarafından Trabzonspor'a bilinçli ve kasıtlı bir şekilde operasyon çekilmektedir" ifadelerini kullandı.

17.09.2019 09:21

Trabzon 2. Başkanı Ertuğrul Doğan resmi siteden sert açıklama yaptı. Doğan, "Her türlü ayak oyunu ve entrikadan uzak tertemiz bir sezon geçirmeyi beklerken yine kendimizi geçmişten alışkın olduğumuz karanlık senaryoların içinde bulduk. Sturridge'ye yapılan müdahalede faul verilmemesi ve VAR'ın devreye girmemesi yaşananları operasyon boyutuna taşımıştır" dedi.

YAPILANLAR BİLİNÇLİ VE KASITLI

Doğan, "Artık şuna eminiz ki, TFF ve MHK tarafından Trabzonspor'a bilinçli ve kasıtlı bir şekilde operasyon çekilmektedir ve tüm bunlar yarıştan koparma amacı gütmektedir" diye konuştu.

HAKKIMIZI ÇALMA DÖNEMİ BİTTİ

Ertuğrul Doğan, "Çalınmayan düdüklerle Trabzon'un hakkını çalma dönemi bitmiş, Trabzon'un hakkını söke söke alma dönemi başlamıştır. Bundan sonra herkes haddini ve yerini bilsin!" dedi.

Mete Kalkavan, Trabzon-Gençlerbirliği maçında Sturridge'ye yapılan faulün çalınmadığı ve daha sonrasında Trabzonspor'un gol yediği iddia edildi.

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Trabzonspor'dan TFF'ye sert tepki: Operasyon çekiliyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Spor

YORUMLAR(25)
GURBET ADAMİ:operasyon her sene yapiliypor . gecen sezon ikinci yarinin ilk macinda basaksehir maci ve iki hafta sonra gs maci hakem operasyonlariyla sampiyonluk mücadelemiz elimizden alinmisti.
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TRAK:OHHHHHH. ORGANİZE DEDİK İNANMADINIZ. DESTEKLEMEDİNİZ. CANI YANAN BAĞIRIYO, HİÇ DUYDUNUZ MU FENERİN ALEHİNE HATA. TAM TERSİNE FİKSTÜR AYAR, HAKEM AYAR. YAYINCI KURULUŞ TAM AYAR. GAZETE, YORUMCU, MEDYA AYAR. HER ŞEY VAR AMA ERSUN AYAR VEREMİYO TAKIMA. OH OLSUN ORGANİZE OLDUĞUNU BİLE BİLE KİMSE AĞZINI AÇMIYO. CANINIZ DAHA ÇOK YANAR.
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BURSA:Bunlarda kendini büyük sanıyor ya :))))))) Artvin şampiyon olur siz olamazsınız hamsi kafalilar Siz anca abinize çalışın size maket kupa bile yok Anca gidersin
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GAVARA:Abdest al öyle konus bursa li
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ÖFKELİ TRABZONLU:SAYIN MUHARREM USTA , ALİ KOÇ ADLI AZİZ İN ŞİKECİ TAYFASIYLA KANKALIĞI BOŞ VERDE DİĞER ŞİKECİ NİHAT ÖZDEMİR KARŞISINDA TRABZONUN HAKLARINI GEREKİRSE SERT ŞEKİLDE SAVUN DEĞİLSE O KOLTUKTAN GİDERSİN.
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GS:günaydın nihayet farketiniz
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SADX:Fatih terim avrupada iki, tane ne aldı? Uefa ve süper kupa diyorsan süper kupayı lucascu aldı. Yaşın küçük herhalde o zamanları bilmiyorsun.
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GS:fatih hoca avrupadada 2 tane aldı başkasıyla kıyaslayın kendinizi mal
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KİNG:ulaaa sormazlarmı adama 9 fatih terim dönemi 8 şampiyonluk!!! operasyonun başında siz varsınız. . istanbul büyütülmüşleri
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FIRTINA 61:NİHAT ÖZDEMİR DENEN ŞİKE DÖNEMİNİN FB YÖNETİCİSİ İSTİFA SENİ TRABZON TARAFTARI O KOLTUKTA İSTEMİYOR.
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