09.07.2019 15:33
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Trabzonspor'dan Vahid Amiri'ye veda plaketi

Trabzonspor

Dün sözleşmesi karşılıklı feshedilerek bordo-mavili takımdan ayrılan İranlı futbolcu Vahid Amiri'ye veda töreni düzenlendi.

Dün sözleşmesi karşılıklı feshedilerek bordo-mavili takımdan ayrılan İranlı futbolcu Vahid Amiri'ye veda töreni düzenlendi.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun katıldığı veda töreninde Vahid Amiri, Trabzonspor'da çok güzel insanlar tanıdığını ve her şey için kulübe teşekkür ettiğini söyledi.

Yönetim kurulu adına Vahid Amiri'ye teşekkür plaketini takdim eden Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ise, emekleri için futbolcuya teşekkür ederek, "Vahid Amiri, karakteri ve yaşantısını çok beğendiğimiz, başarılı olmasını canı gönülden istediğimiz bir futbolcuydu. Profesyonel olarak yollarımız ayrılıyor ama gönül bağımız hep devam edecek. İnşallah bundan sonraki futbol hayatında çok başarılı olur" ifadelerini kullandı. - TRABZON
Kaynak: İHA
Trabzonspor, Vahid Amiri, Spor

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