Haberler» Spor» Haber

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya veda

Trabzonspor Kulübü, Fransa'nın Lille takımına 16,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı için veda videosu yayımladı.

06.08.2019 17:15 Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya veda
Trabzonspor Kulübü, Fransa'nın Lille takımına 16,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı için veda videosu yayımladı.
Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından milli futbolcu için "Herkes kendi hikayesinin kahramanıdır... Yolun açık olsun hayallerinin peşinden koşan çocuk." mesajını paylaştı.
Mesajda, Yusuf Yazıcı'nın bulunduğu videoya yer verildi.
Başarılı orta saha oyuncusu, görüntüde şu ifadeleri kullanıyor:
"Geceleri uyumadan önce kafamı tam yastığa koyarken düşündüklerim şunlar. 'Buradan artık gitmek istiyorum' değil, 'Ben ülkemi temsil etmek istiyorum.' Bunu düşünüyorum yani, gideyim orada Şampiyonlar Ligi'nde oynayayım. İyi bir performans göstereyim, Trabzonlular benimle gurur duysun, ülkem benimle gurur duysun. O güzel bayrağımı en güzel şekilde temsil edeyim. Uyumadan önce bunları düşünüyorum ki hangi insan ne düşünürse o olur ya ben de bunları düşünüyorum."
Görüntüde, konuşmasının ardından Yusuf Yazıcı'nın ayağa kalkarak ayrıldığı sırada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, "Bir hikayeyi yeniden yazmaya başlamıştık ve hikayenin başrol oyuncusuydu. Çok ciddi söylüyorum yani içime kan damladı. Küskünlük, dargınlık asla söz konusu değil." sözlerine de yer veriliyor.

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Fransa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:59   CANLI YAYIN DUYURUSU
17:52   Ali Yerlikaya ve Ekrem İmamoğlu'ndan Nihat Özdemir'e ziyaret
17:45   Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
17:25   Trabzonspor'dan Yazıcı'ya veda videosu
17:15   Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya veda
17:14   Kenan Sipahi, Real Betis'e transfer oldu
17:11   Porto, Vincent Aboubakar'ı kadro dışı bıraktı!