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Trabzonspor, Daniel Sturridge'i kadrosuna kattı

Trabzonspor, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

21.08.2019 17:56 Trabzonspor, Daniel Sturridge'i kadrosuna kattı
Trabzonspor, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbula gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceği aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:
"Serbest oyuncu statüsünde bulunan Sturridge'e, 2019-2020 sezonu için 2 milyon avro imza ücreti ödenecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Oyuncunun kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi durumunda, herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde 8'i oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir."

Daniel Sturridge, Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

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