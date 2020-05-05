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Trabzonspor, dayanıklılık testinden geçti

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da futbolcular dayanıklılık testinden geçti.

05.05.2020 21:32 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:34
Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da futbolcular dayanıklılık testinden geçti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren futbolcuların bugün dayanıklılık testlerinden geçtiği belirtildi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dörder futbolcudan oluşan altı grup halinde esneklik, dinamik denge, kalça ve patlayıcı kuvvet ile aerobik dayanıklılık testlerinin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth'un bugünkü dayanıklılık testlerinde yer almadığı kaydedildi.
Açıklamada, takımın yarın TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde belirtilen esasları dikkate alarak yine gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. Trabzonspor, dayanıklılık testinden geçti

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Spor, Haber
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