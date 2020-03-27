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Trabzonspor değerini yüzde 82 arttırdı.

Trabzonspor, Süper Lig'de en çok değer kazanan takım oldu.

27.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Trabzonspor değerini yüzde 82 arttırdı.
Trabzonspor , Süper Lig'de en çok değer kazanan takım oldu. Bordo-mavililer sezon başı 48 Milyon 900 bin Euro olan değerini 89 Milyon 350 bin Euro'ya çıkartarak yüzde 82'lık artışla en çok değer kazanan oldu.

Süper Lig'de 53 puanla averajla liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor, transfermarkt verilerine göre sezon başında bugüne kadar gelen süreçte değerini en çok artıran takım oldu. Süper Lig sezon başında 580 Milyon 200 bin Euro olan değeri güncel verilerle 690 Milyon 300 bin Euro'ya yükseldi. Bordo-mavililer, Danien Sturridge ve Obi Mikel gibi isimlerle yollarını ayırmasına rağmen değerini artırdı. 15 Ağustos 2019 verilerine göre Karadeniz ekibi 48 Milyon 900 bin Euro olan değerini 7 aylık dönemde yüzde 82'i artırarak 89 Milyon 350 bin Euro'ya çıkardı. Trabzonspor bu tabloyla Süper Lig'de en çok değer kazanan takım oldu. Trabzonspor sezon başında bugüne gelinen süreçte 48 Milyon 900 Bin Euro olan değerini 89 Milyon 350 Bin Euro'ya yükselterek 40 Milyon 450 Bin Euro'luk değer bir değer kazandı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önüne geçti

Son verilere göre Alexander Sörloth'ü 16 Milyon Euro'luk değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusunu kadrosunda bulunduran Trabzonspor, Galatasaray'ın ardından en değerli ikinci takım oldu. Sarı-kırmızılılar sezon başında 97 Milyon 830 Bin Euro olan değeri güncel rakamlarla 103 Milyon 100 Bin Euro oldu. Fenerbahçe'nin sezon başı 74 Milyon 350 Bin Euro olan değeri 81 Milyon 450 Bin Euro'ya, Beşiktaş ise 72 Milyon 600 Bin Euro olan değeri 71 Milyon 580 Bin Euro'ya geriledi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

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